La ceramica di Vietri sul Mare protagonista al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Stamattina si è svolto a Roma un evento dedicato alla ceramica di Vietri sul Mare, ospitato nei Saloni degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Durante la cerimonia, sono stati presentati nuovi prodotti e si è discusso della promozione del settore artigianale locale. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e di istituzioni pubbliche.

Tempo di lettura: 5 minuti Si è tenuto stamattina a Roma, nel Saloni degli Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’incontro dal titolo “Tutela dell’identità e formazione per le imprese ceramiche” a cura della Scuola di Ceramica Vietrese, del Comune di Vietri sul Mare, ed in collaborazione con le Case del Made in Italy, la Regione Campania e la CNA Salerno. Un’occasione di assoluto valore per parlare di Vietri sul Mare e la sua ceramica, in ottica dell’imminente riconoscimento del marchio IGP – primato assoluto tra le attività “non-food” – per l’antica arte vietrese. L’incontro, diretto dalla coordinatrice di Case del Made... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La ceramica di Vietri sul Mare protagonista al Ministero delle Imprese e del Made in Italy Articoli correlati "Fermiamo il disastro ambientale" oggi a Roma davanti al Ministero delle imprese e del Made in italy | VIDEOIl portavoce Cenci: "siamo arrivati fin sotto i palazzi del potere per ribadire che il tempo delle rassicurazioni informali è scaduto" Con striscioni... Carburanti: la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in ItalyAl link di seguito lo schema per la verifica dei prezzi applicati dai distributori pugliesi, è possibile peraltro la verifica per ciascun... Approfondimenti e contenuti su La ceramica di Vietri sul Mare... Discussioni sull' argomento La ceramica vietrese sbarca a Viterbo, mostra di Cna al Museo di Palazzo Brugiotti; Cna Salerno a Roma con la scuola di ceramica per Made in Italy e formazione. A Vietri sul Mare nasce INC-LUDERE: laboratorio di ceramica per ragazzi nello spettro autisticoUn'iniziativa che coniuga tradizione, inclusione e impegno sociale prende forma a Vietri sul Mare. Con la delibera di giunta n. 38 del 25 marzo 2026, il Comune ha approvato un accordo di collaborazion ... ilvescovado.it La ceramica di Vietri inserita nel Patrimonio Culturale Immateriale della CampaniaViene così sancito l’indubbio valore storico, culturale e sociale dell’arte della ceramica di Vietri sul Mare che dal XVI secolo rappresenta un valore assoluto del territorio e dei suoi abitanti. Alla ... ilmattino.it vietri sul mare :Si è tenuto stamattina a Roma, nel Saloni dei Arazzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l'incontro dal titolo "Tutela dell’identità e formazione per le imprese ceramiche" a cura di Scuola di Ceramica Vietrese, del Comune di Vietri su - facebook.com facebook