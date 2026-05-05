In Colorado sarà vietato vendere cani e gatti nei negozi dal 2027 In Italia è ancora possibile

In Colorado, a partire dal 2027 sarà vietato vendere, affittare o cedere cani e gatti nei negozi di animali, secondo la legge HB26-1011 firmata dal governatore dello stato. La norma prevede una serie di restrizioni per i negozi di animali e entrerà in vigore il 1° gennaio 2027. In Italia, invece, la vendita di queste specie nei negozi è ancora consentita.

Jared Polis, governatore dello Stato del Colorado in Usa, ha firmato la legge HB26-1011 che stabilisce una serie di prescrizioni ai negozi di animali e in cui viene sancito che è fatto divieto totale dal 1 gennaio 2027 di vendere, affittare o cedere cani e gatti. In Italia non esiste una normativa nazionale ed è ancora del tutto legale farlo.🔗 Leggi su Fanpage.it

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