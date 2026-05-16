Il racconto delle farmaciste di Manoppello che hanno salvato il giovane in shock anafilattico
Venerdì 15 maggio, nel tardo pomeriggio, a Manoppello un giovane che stava lavorando in campagna è stato punto da un insetto, provocandogli uno shock anafilattico. Le farmaciste del paese sono intervenute rapidamente, somministrando l’adrenalina e fornendo le cure necessarie prima dell’arrivo dei soccorsi. Il ragazzo è stato successivamente trasportato in ospedale per ulteriori controlli. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti, che hanno apprezzato la tempestività dell’intervento delle farmaciste.
Paura nel tardo pomeriggio di venerdì 15 maggio a Manoppello, dove un giovane è stato colpito da una puntura di insetto mentre era impegnato a piantare pomodori in campagna. Probabilmente una vespa o un calabrone gli hanno provocato una grave reazione allergica culminata in uno shock anafilattico. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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