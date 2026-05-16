VIDEO | Strage in centro storico la dichiarazione del Sindaco Mezzetti
Questo pomeriggio, in via Emilia Centro, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un’auto proveniente da Lago Garibaldi. Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe attraversato a forte velocità l’area pedonale, colpendo le persone presenti in quella che è di solito una zona molto frequentata nei fine settimana. La strada era affollata di passanti in quel momento e sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.
Dramma questo pomeriggio in via Emilia Centro. Dalle prime ricostruzioni pare che un'auto che proveniva da Lago Garibaldi abbia imboccato a forte velocità via Emilia falciando la folla presente come ogni sabato pomeriggio in Centro Storico. L'auto ha terminato la propria corsa dopo circa 200. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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