VIDEO | Strage in centro storico la dichiarazione del Sindaco Mezzetti

Questo pomeriggio, in via Emilia Centro, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un’auto proveniente da Lago Garibaldi. Secondo le prime informazioni, il veicolo avrebbe attraversato a forte velocità l’area pedonale, colpendo le persone presenti in quella che è di solito una zona molto frequentata nei fine settimana. La strada era affollata di passanti in quel momento e sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui