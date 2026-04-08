Il centro storico si popola di una nuova vetrina | ha aperto ' Bottiglie vuote' Plauso del sindaco

Nel centro storico di Copparo è stata inaugurata una nuova vineria bistrò chiamata ‘Bottiglie Vuote’. L’apertura si è svolta il 30 dicembre dell’anno precedente, quando Irene Chiarabelli ha aperto la saracinesca al civico 9A di Piazza del Popolo. Il sindaco ha espresso un commento positivo riguardo all’apertura del locale. La vineria si inserisce in un contesto di crescita commerciale nella zona.

Ha realizzato il proprio sogno Irene Chiarabelli, che il 30 dicembre dello scorso anno ha alzato la saracinesca della vineria bistrò ‘Bottiglie Vuote’ al civico 9A di Piazza del Popolo, a Copparo. Un locale con la propria identità, in cui riscoprire il gusto del vino naturale da sorseggiare e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Una nuova tac al poliambulatorio "Centro" dell'Asp: la stanza si ispira alle cupole del centro storicoSi tratta dell'unica tomografia assiale computerizzata attiva in una struttura extraospedaliera. Scompaiono le famiglie, Zuppi: “Così il nostro centro storico diventerà una vetrina vuota”Bologna, 2 marzo 2026 – Il centro storico ha cambiato volto e le conseguenze della sua trasformazione si ripercuotono anche sulla chiese dentro le... Pinguini Tattici Nucleari - Bottiglie Vuote (Testo/Lyrics) Argomenti più discussi: Empoli, nuovo regolamento per il centro storico: il plauso di Empoli in Azione; Plauso della Città al parrucchiere Fabrizio Gasparri; Biancani consegna il riconoscimento per 50 anni tra forbici, passione e senso di comunità; Grande successo per la Passione Vivente a Canosa, il plauso del sindaco Malcangio; FI: Rigenerazi­one urbana. Si: Opera consegnata al profitto. Desidero esprimere un plauso ai Carabinieri della Stazione di Treviso per l’operazione condotta nei giorni scorsi, che ha portato alla perquisizione domiciliare e alla denuncia di un 32enne di origine marocchina ritenuto responsabile di una serie di furti ai - facebook.com facebook