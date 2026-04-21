Un uomo è stato arrestato sulla A14 mentre guidava in stato di ebbrezza con a bordo 176 kg di hashish. La polizia ha fermato il veicolo e ha scoperto il carico di droga durante i controlli. L’automobilista è stato condotto in caserma, dove è stato sottoposto alle verifiche di rito. L’intera operazione si è conclusa con l’arresto dell’individuo e il sequestro della sostanza stupefacente.

Percorreva la A14 guidando in stato di ebbrezza e trasportando a bordo della sua auto 176 kg di hashish. A scoprirlo sono stati gli agenti del Compartimento Polizia Stradale Emilia Romagna, che con il supporto della Sottosezione Autostradale di Bologna Sud hanno attuato un dispositivo di controllo lungo il tratto dell’A14 compreso tra Rimini e Bologna, monitorando aree di servizio e veicoli sospetti. Durante tali attività, gli agenti hanno intercettato un 51enne, italiano, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato dopo essere stato sorpreso ad effettuare manovre di guida pericolose nei pressi dello svincolo di collegamento tra l’A1 e l’A14, interferendo con la marcia degli altri veicoli; lo stesso, in evidente stato di alterazione alcolica è stato sottoposto al test dell’etilometro, che ha dato riscontro positivo.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bologna: su A14 ubriaco e con 176 kg di hashish nell'auto, arrestato

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