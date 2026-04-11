Nella tarda serata di ieri, a Benevento, la Polizia di Stato ha fermato un 25enne in via Appia. Durante un controllo, sono stati trovati e sequestrati circa 2 kg di hashish. L’uomo è stato arrestato sul posto. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile, che ha portato a termine il sequestro e l’arresto.

Nella tarda serata di ieri, un’operazione della Squadra Mobile della Polizia di Stato ha portato al sequestro di circa 2 kg di hashish e all’arresto di un giovane di 25 anni a Benevento. L’intervento è scattato dopo il monitoraggio di un veicolo sospetto lungo la Statale Appia, rivelando un deposito di stupefacenti nascosto nell’abitazione del conducente. Dall’intercettazione sulla Statale Appia alla perquisizione domestica. Tutto ha avuto inizio quando diverse pattuglie in borghese, impegnate in un servizio mirato di prevenzione contro il traffico illecito di droghe nel capoluogo sannita, hanno sorvegliato le principali vie d’accesso alla città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, inseguita su via Appia: arrestato 25enne con 2 kg di hashish

Viterbo, 4 kg di hashish e cocaina per le feste di Pasqua: arrestato 25enne nel centro storicoÈ di un arresto e di un ingente sequestro di stupefacenti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato a Viterbo.

A velocità folle sull'A7 con 19 kg di hashish nel bagagliaio: arrestatoStava correndo a velocità folle in autostrada, per questo è stato fermato dalla polizia stradale: sono così iniziati i guai per l'uomo al volante...

Si parla di: Benevento in serie B, in città esplode la gioia: bandiere, caroselli e fuochi al Vigorito.

Benevento, nuova segnaletica al via: cambiano colori e stalliIn corso le operazioni per ridisegnare la segnaletica in città. La nuova società che gestirà gli stalli di sosta e la mobilità cittadina è già al lavoro, considerato che si trattava di una operazione ... ilmattino.it

Benevento in festa per la B e il patron sogna il grande salto in AL’abbraccio tra il presidente del club e la tifoseria giallorossa di ritorno dal derby vinto a Salerno: l'ambizione è tornare in A. Confermato Floro Flores in panchina. Anche il presidente della Regio ... msn.com