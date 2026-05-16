VIDEO | Marcello Comanducci incontra Giorgia Meloni | Grazie per il supporto e la vicinanza

Nelle ultime ore si è svolto un incontro riservato tra il candidato sindaco del centrodestra per il Comune di Arezzo e la presidente del Consiglio. L'incontro, lontano dai riflettori, ha visto confrontarsi Marcello Comanducci e Giorgia Meloni. Al termine dell'incontro, Comanducci ha ringraziato la premier per il supporto e la vicinanza. La visita si è svolta in un contesto privato e non sono stati resi pubblici dettagli sui temi discussi.

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