VIDEO | Marcello Comanducci incontra Giorgia Meloni | Grazie per il supporto e la vicinanza

Da arezzonotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore si è svolto un incontro riservato tra il candidato sindaco del centrodestra per il Comune di Arezzo e la presidente del Consiglio. L'incontro, lontano dai riflettori, ha visto confrontarsi Marcello Comanducci e Giorgia Meloni. Al termine dell'incontro, Comanducci ha ringraziato la premier per il supporto e la vicinanza. La visita si è svolta in un contesto privato e non sono stati resi pubblici dettagli sui temi discussi.

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Un incontro riservato avvenuto nelle scorse ore lontano dai riflettori. È il candidato sindaco del centro destra per il Comune di Arezzo, Marcello Comanducci, a essersi confrontato con la premier Giorgia Meloni. Con una breve clip video, l'aspirante primo cittadino, ha raccontato sui propri. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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