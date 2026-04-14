Vai Giorgia grazie Meloni accolta al Vinitaly con grida di sostegno e applausi – Il video

Durante il Vinitaly di Verona, la presidente del Consiglio è stata accolta da applausi e grida di sostegno da parte di alcune persone presenti. La visita si è svolta nella giornata del 14 aprile 2026 e le immagini mostrano l’interazione tra la leader e il pubblico. Non sono stati segnalati altri dettagli riguardo alle attività o agli incontri avvenuti durante l’evento.

(Agenzia Vista) Verona, 14 aprile 2026 La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha visitato il Vinitaly a Verona. La premier ha fatto un giro tra i padiglioni della manifestazione internazionale dedicata al vino, accompagnata dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ad un certo punto, dal pubblico qualcuno ha urlati: 'Grande Giorgia'. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev «Pensavo che il senso fosse chiaro.», Meloni su Trump alla fine deve cedere. Il caso dopo l’attacco al Papa: cosa è successo sui suoi social Genova, la sindaca Silvia Salis balla a ritmo di techno: «Noi la città più vecchia d’Europa? Bisogna farla vivere» – Il video Per due anni il titolo Leonardo è stato da record in borsa, nell’ultimo anno no.🔗 Leggi su Open.online Giorgia Meloni oggi al Vinitaly – Le fotoLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, oggi 14 aprile è in visita al Vinitaly, la Fiera dedicata al vino a Verona. Leggi anche: "Vai Teresa, vai. Destra e sinistra": le nonne di Altamura giocano a curling con pentola e scope | Il video