Qui Marcello e Giorgia Scurria ricevuto dalla premier Meloni

Il candidato sindaco di centrodestra è stato ricevuto dalla premier Giorgia Meloni a Roma. È tornato in città accompagnato dalla sottosegretaria e vicesindaco designato, con cui ha partecipato a incontri con rappresentanti del governo nazionale. La visita si inserisce in un ciclo di riunioni con gli esponenti del governo.

E' stato ricevuto anche dalla premier Giorgia Meloni il candidato sindaco di centrodestra Marcello Scurria che è tornato a Roma accompagnato dalla sottosegretaria e vicesindaco designato Matilde Siracusano èer nuove riunioni con gli esponenti del governo nazionale. Sui suoi profili social la.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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