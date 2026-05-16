VIDEO | Elly Schlein lancia la volata a Ceccarelli | Con lui la città può cambiare passo

Nel video diffuso questa mattina, la candidata alla segreteria del partito politico ha espresso il suo sostegno a un candidato locale, sottolineando che con lui la città può compiere un passo avanti. Ha descritto la sfida come molto significativa e ha parlato di affrontarla con competenza e passione per la comunità. La candidata ha anche menzionato il nome di Vincezo, associandolo alla volontà di migliorare il futuro dell’area.

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