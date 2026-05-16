VIDEO | Elly Schlein lancia la volata a Ceccarelli | Con lui la città può cambiare passo
Nel video diffuso questa mattina, la candidata alla segreteria del partito politico ha espresso il suo sostegno a un candidato locale, sottolineando che con lui la città può compiere un passo avanti. Ha descritto la sfida come molto significativa e ha parlato di affrontarla con competenza e passione per la comunità. La candidata ha anche menzionato il nome di Vincezo, associandolo alla volontà di migliorare il futuro dell’area.
“Una sfida davvero importantissima. La affrontiamo con la competenza e l'amore per questa città di Vincezo”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, oggi presente ad Arezzo per sostenere la campagna elettorale di Ceccarelli, candidato alla poltrona di sindaco per il centro. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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