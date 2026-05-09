L’avventura dell’ucraina Oleksandra Oliynykova al torneo di tennis di Roma, un evento del circuito Master 1000, si è conclusa ai sedicesimi di finale. La giocatrice, che rappresenta il Ct San Giorgio del Sannio, ha disputato la sua partita nel torneo attualmente in corso nella capitale italiana, fermandosi prima di proseguire nel tabellone principale.

È terminata ai sedicesimi l’avventura dell’ucraina Oleksandra Oliynykova al Master 1000 in corso di svolgimento a Roma. La tesserata del Ct San Giorgio del Sannio è stata battuta con il punteggio di 61, 63 dalla Ceca Linda Noskova, numero 13 del mondo che ha fatto valere la sua maggiore abitudine a disputare match di questo tipo. Per la 25enne si tratta del punto più alto mai raggiunto fino ad ora in carriera e che le consentirà di migliorare ulteriormente il suo precedente best ranking che la vedeva al n. 68 della classifica Wta. Da applausi il suo percorso al Foro Italico dove ha battuto all’esordio la croata Petra Marcinko (68 Wta) sul...🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tennis, Roma Master 1000: si chiude ai sedicesimi la straordinaria avventura dell’ucraina Oliynykova (Ct San Giorgio del Sannio)

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Ct San Giorgio del Sannio, un sogno che si avvera: Oleksandra Oliynykova in tabellone al Foro ItalicoTempo di lettura: < 1 minuto Oleksandra Oliynykova, numero 70 delle classifiche mondiali, sarà al via nel tabellone principale degli Internazionali...

Milan, Modric vola ai master 1000 di tennis: l’incontro con Cilic e VolandriLuka Modric, centrocampista del Milan, è volato in America per gli impegni contro Colombia e Brasile, ma prima.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Internazionali d'Italia 2026 a Roma: programma, orari delle partite, calendario e dove vedere il torneo · Tennis ATP e WTA; Internazionali d'Italia 2026, sorteggiato il tabellone: Sinner a Roma insieme a 3 teste di serie azzurre; Entry List Atp Masters 1000 Roma 2026: partecipanti ed italiani presenti Internazionali d'Italia; Sinner tra Foro Italico e Roland Garros: preservare il fisico per puntare a Parigi.

Flavio Cobolli mette nel mirino la top! Dove può arrivare in classifica a RomaFlavio Cobolli si è qualificato per il terzo turno dell'ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis e, al momento, conferma la propria posizione nel ranking ... oasport.it

Sinner-Ofner si vedrà su TV8 oggi in chiaro? ATP Roma 2026: orario, canali, streamingSi chiude il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell'ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis, ed oggi, sabato 9 maggio, ci sarà l'esordio ... oasport.it

Il Presidente Ettorre è intervenuto a Roma alla tavola rotonda "Sport di mare: scenario attuale e prospettive future", organizzata dalla Luiss Business School nell’ambito del Master in Sport Management x.com