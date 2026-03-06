Avellino autista Air Campania aggredito mentre sale a bordo bus

Un autista di Air Campania è stato aggredito mentre saliva a bordo di un bus ad Avellino. L’episodio si registra in un momento in cui la sicurezza dei conducenti dei mezzi pubblici è al centro dell’attenzione. La polizia sta indagando sull’accaduto e raccogliendo testimonianze per fare chiarezza sui fatti.

Ancora un' aggressione ai danni di un autista di bus dell'azienda regionale Air Campania, questa volta ad Avellino. L'episodio si è verificato questa mattina durante le operazioni di salita a bordo di un autobus della linea Avellino–Napoli. Secondo una prima ricostruzione, un uomo ha iniziato a spingere l'autista che lo precedeva nella fase di accesso al mezzo. Alla richiesta dell'operatore di mantenere comportamenti civili, l'aggressore lo ha afferrato per la giacca, strattonandolo. Mentre l'autista cadeva, l'uomo lo ha colpito con un pugno alla nuca per poi scappare. "Si tratta di un episodio gravissimo", dichiara l' amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia, che aggiunge: "Ancora una volta un nostro lavoratore viene aggredito mentre svolge semplicemente il proprio lavoro.