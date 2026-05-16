A Montebello Vicentino, si è tenuta una cerimonia in ricordo del Generale Vaccari, figura celebrata in paese. Nel frattempo, a livello locale, si discute dell’impatto del credito cooperativo sul territorio, con particolare attenzione alle attività e alle relazioni di BVR Banca Veneto. La memoria del Generale Vaccari viene condivisa tra i cittadini, mentre le analisi sul ruolo della banca cooperativa si concentrano sui servizi offerti e sulla crescita economica del vicentino.

? Domande chiave Chi era il Generale Vaccari celebrato a Montebello Vicentino?. Come influisce il credito cooperativo sullo sviluppo del vicentino?. Perché la Regione deve unire memoria storica e gestione finanziaria?. Quale ruolo gioca BVR Banca nel tessuto produttivo locale?.? In Breve Commemorazione a Montebello Vicentino per il 160° anniversario del Generale Giuseppe Vaccari.. Sfilata della Fanfara dei Bersaglieri di Ceggia prevista alle ore 10:30.. Assemblea soci BVR Banca Veneto Centrale presso la Sala Palladio di Vicenza.. Impegno dell'assessore Zecchinato su delega del presidente regionale Alberto Stefani.. Domani, domenica 17 maggio 2026, l’assessore regionale Marco Zecchinato sarà impegnato in due appuntamenti istituzionali nel vicentino per rappresentare la Regione del Veneto tra memoria storica e credito cooperativo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicentino, Zecchinato tra memoria del Generale e BVR Banca Veneto

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