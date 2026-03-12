Agrisolare e transizione energetica | Bvr Banca Veneto Centrale ha fatto il punto a Soave

A Soave si è tenuto un convegno organizzato da Bvr Banca Veneto Centrale nell’ambito del suo ufficio Agribusiness. L’evento, intitolato “Agrisolare e Transizione Energetica – Incentivi, sostenibilità e accesso al credito”, si è svolto nella sala consiliare del Comune e ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore. L’incontro ha affrontato temi legati alle energie rinnovabili e alle opportunità di finanziamento.

Imprese agricole e professionisti si sono confrontati sulle opportunità del Bando Agrisolare 2026, nel corso del convegno “Agrisolare e Transizione Energetica – Incentivi, sostenibilità e accesso al credito” Si è svolto nei giorni scorsi a Soave, nella sala consiliare del Comune, il convegno “Agrisolare e Transizione Energetica – Incentivi, sostenibilità e accesso al credito”, promosso dall’ufficio Agribusiness di Bvr Banca Veneto Centrale con il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’incontro, rivolto a imprese agricole, tecnici professionisti e operatori della filiera agroalimentare, ha rappresentato un momento di approfondimento sulle opportunità offerte dal Bando Agrisolare 2026, misura strategica per sostenere la transizione energetica del settore primario. 🔗 Leggi su Veronasera.it

