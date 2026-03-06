Liquidità alle imprese colpite dal maltempo | Bvr Banca Veneto Centrale a sostegno degli agricoltori

Bvr Banca Veneto Centrale, attraverso il suo Ufficio Agribusiness, ha messo in atto una misura di supporto destinata alle imprese agricole del veronese colpite dal maltempo. La banca si impegna a fornire liquidità alle aziende danneggiate, cercando di agevolare la ripresa delle attività agricole nella zona interessata. La misura mira a sostenere concretamente le imprese locali in questa fase difficile.

L'istituto di credito ha varato una misura che prevede un'anticipazione finanziaria in collaborazione con Co.di.Pa. per accompagnare le aziende nel periodo che intercorre tra il danno e la liquidazione assicurativa Bvr Banca Veneto Centrale, tramite il proprio Ufficio Agribusiness, ha attivato una misura a favore delle imprese agricole del territorio del veronese danneggiate dal maltempo. L’operazione nasce dalla collaborazione con Co.di.Pa. - Consorzio Difesa delle Produzioni agricole di Verona e punta a offrire uno strumento finanziario concreto alle aziende che, a seguito di grandinate, forti venti o altri eventi atmosferici, devono affrontare un temporaneo fabbisogno di liquidità. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Calabria flagellata dal maltempo: l’appello dei Vescovi per interventi strutturali e sostegno alle aree rurali colpite.Calabria sotto la pioggia: l’appello dei Vescovi e l’urgenza di una svolta per un territorio fragile La Chiesa calabrese si schiera con forza a...

Leggi anche: Aiuti alle imprese colpite dal maltempo: dall’Ice interventi per 15 milioni. Domani Tajani in Sicilia, Calabria e Sardegna