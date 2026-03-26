Giovedì 2 aprile alle 21 si terrà un concerto al Cineteatro Odeon con le esibizioni del Cleophe & Merenptah Ensemble. L’evento si svolge fuori stagione e offre un viaggio nel mondo delle colonne sonore. La serata prevede l’esecuzione di brani scelti dal gruppo, in un’atmosfera dedicata alla musica cinematografica. L’ingresso è aperto al pubblico interessato a questa proposta musicale.

Appuntamento fuori stagione giovedì 2 aprile alle ore 21 al CineTeatro Odeon con Cleophe & Merenptah Ensemble. In calendario una serata dedicata alle colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema italiano e internazionale. In programma le musiche di: Morricone, Bacalov, Piovani, Cicognini, Bernstein, Barzizza, Williams, Trovajoli, Piazzolla. Sul palco: Cleophe (soprano);Federico Vozzella (violino e direzione artistica);Giovanni Monti (pianoforte); Daniele Dian (clarinetto);Marco Pescosolido (violoncello). Un evento esclusivo organizzato dal CineTeatro Odeon per offrire al pubblico un’esperienza musicale che unisce qualità, emozione e magia cinematografica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

© Reggiotoday.it - Cleophe & Merenptah Ensemble: viaggio nel mondo delle colonne sonore al Cineteatro Odeon

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