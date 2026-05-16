Viaggio 3D nella storia di Fonoprint Il ’Gallo’ | Qui metà della mia vita

Un viaggio tra le pareti di Fonoprint rivela un luogo simbolo della musica italiana, dove nel corso degli anni si sono incontrati alcuni dei più importanti poeti e compositori del panorama nazionale. Questa sede ha visto transitare numerosi artisti che hanno contribuito a definire il cantautorato italiano, lasciando tracce indelebili nel suo percorso. Tra le testimonianze raccolte, una voce ricorda come questa realtà rappresenti, per lui, metà della vita, sottolineando il ruolo centrale che ha avuto nel suo cammino artistico.

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