Viaggio 3D nella storia di Fonoprint Il ’Gallo’ | Qui metà della mia vita
Un viaggio tra le pareti di Fonoprint rivela un luogo simbolo della musica italiana, dove nel corso degli anni si sono incontrati alcuni dei più importanti poeti e compositori del panorama nazionale. Questa sede ha visto transitare numerosi artisti che hanno contribuito a definire il cantautorato italiano, lasciando tracce indelebili nel suo percorso. Tra le testimonianze raccolte, una voce ricorda come questa realtà rappresenti, per lui, metà della vita, sottolineando il ruolo centrale che ha avuto nel suo cammino artistico.
Un tempio dove per decenni si sono ritrovati i migliori poeti e compositori della musica italiana. Un luogo che ha visto passare, tra i suoi corridoi, alcuni degli artisti che hanno scritto la storia del cantautorato. Da Lucio Dalla a Vasco Rossi, da Gianni Morandi a Zucchero, fino a Claudio Baglioni, Luca Carboni e Laura Pausini, citarli tutti sarebbe impossibile. Sotto le Due Torri, gli studi di registrazione Fonoprint sono una vera e propria istituzione. E in occasione del loro cinquantesimo anniversario, nella cornice della quarta edizione di Eufonica, la nota casa discografica ha presentato il progetto ‘ Virtual tour: Esperienza 3D nel... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Sullo stesso argomento
Fonoprint compie 50 anni: nasce il Virtual Tour 3D. “Un viaggio immersivo nel tempio della musica”Bologna, 15 maggio 2026 – Un grande tempio dove per decenni si sono ritrovati i migliori poeti e compositori della musica italiana.
Pensione all'estero. La storia di Angelo che ha lasciato Venezia per le Canarie: «Dopo due mesi qui mi sembrava di non aver mai lavorato in vita mia»«La mattina cammino dieci chilometri fino all’Oceano, poi spesa, lettura, qualche amico.
Stoà Sicula torna ad Aci San Filippo! Due appuntamenti per vivere storia, devozione e tradizioni in modo autentico. 08 maggio Un viaggio nell’iconografia e nella devozione siciliana, tra arte e racconto, con una degustazione finale. 12 maggio Visita gui facebook
Gruppo FS al Vittoriano, viaggio nella storia delle ferrovie d’Italia con la mostra del VIVELa storia inizia nel 1861, quando l’Italia appena proclamata eredita una manciata di binari ferroviari regionali che si parlano poco e male, fino alla nascita delle Ferrovie dello Stato nel 1905. Da ... panorama.it
A Venezia un viaggio nella storia del profumoSi intitola Viaggio nella storia del profumo. Collezione Storp la mostra prodotta da Mavive Parfums e Zignago Vetro con il supporto di Givaudan, in collaborazione con il dipartimento dei Beni ... ilsole24ore.com