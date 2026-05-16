Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 16 maggio 2026, la regione Lazio ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità di Roma tramite il servizio Astral Infomobilità. Si tratta di un sistema dedicato a fornire notizie in tempo reale sulle condizioni delle strade e sui percorsi disponibili in città. Queste informazioni sono accessibili attraverso il portale ufficiale e le app dedicate, con l’obiettivo di aiutare gli utenti a pianificare gli spostamenti e a evitare possibili disagi sulle principali vie della capitale.

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