Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 16 maggio 2026, la regione Lazio ha fornito aggiornamenti sulla viabilità a Roma attraverso il servizio Astral Infomobilità. Questa piattaforma trasmette informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico, incidenti, lavori in corso e altre situazioni che influenzano la circolazione nella capitale. Gli utenti possono consultare queste notizie per pianificare gli spostamenti o evitare eventuali disagi lungo le principali arterie cittadine.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare a causa di un incidente Ci sono code in carreggiata esterna tra l'uscita e Laurentina Ardeatina raccomandiamo prudenza perché in transito sul tratto interessato al trasporto marittimo a causa di avverse condizioni meteo è stata soppressa la corsa nave Ponza Formia prevista per le 6 del mattino di domani 17 maggio per sempre domani 17 maggio inizierà la prima fase dello sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico e interesserà Alle ferrovie dello stato a partire dalle 21 e fino alle 21 di lunedì 18 maggio... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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