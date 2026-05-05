Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 5 maggio 2026, il servizio Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e eventuali interventi lungo le principali arterie stradali della regione. L’azienda comunica le ultime novità per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti, senza fornire dettagli sui motivi o sulle cause di eventuali disagi.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio un incidente avvenuto nei pressi di Ostia Antica sta provocando disagi alla circolazione su via dell'aeroporto di Fiumicino al momento ci sono incolonnamenti a partire da Fiumicino aeroporto fino al bivio per la via del Mare in direzione Ostia Ci sentiamo poi sul Raccordo Anulare dove la circolazione sta man mano rientrando nella norma permangono residui carreggiata interna tra le uscite Nomentana e La Rustica è in esterna tra Roma Fiumicino e via del Mare in chiusura è il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli la circolazione...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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