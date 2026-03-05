Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 5 marzo 2026, Astral Infomobilità ha diffuso aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione ha fornito informazioni sullo stato delle strade e sulla circolazione nel territorio regionale, offrendo ai cittadini indicazioni utili per muoversi in tempo reale. La piattaforma continua a monitorare e condividere dati sulla mobilità locale per aiutare gli utenti a pianificare i loro spostamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio migliora la situazione del traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti tra Flaminia Salaria è più avanti tra Centrale del Latte Prenestina in esterna code a tratti tra le uscite Roma Fiumicino e Ardeatina andiamo sul tratto Urbano della A24 per traffico intenso Si procede a rilento tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita da Roma rallentamenti anche sulla roma-fiumicino tra la Colombo e via della Magliana Verso il raccordo anulare nel quadrante sud della capitale permangono file per traffico sulla via.