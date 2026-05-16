Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 18 | 10
Alle 18:10 del 16 maggio 2026, l'Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio Astral Infomobilità fornisce notizie sulla situazione del traffico e eventuali interventi sulle strade principali, offrendo ai cittadini informazioni utili per muoversi più agevolmente. Le comunicazioni riguardano principalmente arterie urbane e regionali, con dettagli su eventuali incidenti, lavori in corso o rallentamenti in atto.
Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare stato da poco rimosso un incidente avvenuto in precedenza e carreggiata esterna tra le uscite Roma Teramo e Tiburtina permangono residui rallentamento circolazione nella norma per il resto sulla rete viaria dove non si segnalano altre criticità e lunedì 18 maggio previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico a Roma l'agitazione coinvolgerà la rete Atac a rischio Dunque bus tram e metropolitane dalle 8 alle 17 dalle 20 fino al termine del servizio assicurate le fasce di garanzia a livello. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026
Sullo stesso argomento
Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un...
Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare si rallenta tra le...
Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-05-2026 ore 19:40 facebook
#Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com
Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare stato da poco rimosso ... romadailynews.it
Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it