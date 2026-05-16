Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 16 maggio 2026, l'Astral ha diffuso aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Il servizio Astral Infomobilità fornisce notizie sulla situazione del traffico e eventuali interventi sulle strade principali, offrendo ai cittadini informazioni utili per muoversi più agevolmente. Le comunicazioni riguardano principalmente arterie urbane e regionali, con dettagli su eventuali incidenti, lavori in corso o rallentamenti in atto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare stato da poco rimosso un incidente avvenuto in precedenza e carreggiata esterna tra le uscite Roma Teramo e Tiburtina permangono residui rallentamento circolazione nella norma per il resto sulla rete viaria dove non si segnalano altre criticità e lunedì 18 maggio previsto uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico a Roma l'agitazione coinvolgerà la rete Atac a rischio Dunque bus tram e metropolitane dalle 8 alle 17 dalle 20 fino al termine del servizio assicurate le fasce di garanzia a livello. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 18:10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026 Sullo stesso argomento Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un... Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare si rallenta tra le... #Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare stato da poco rimosso ... romadailynews.it Roma-Lazio si gioca lunedì sera: Olimpico blindato, domani il vertice sicurezzaRoma-Lazio si gioca lunedì sera: vertice sicurezza per Olimpico, Foro Italico, tifosi, controlli e viabilità nella Capitale ... romait.it