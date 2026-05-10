Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-05-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 10 maggio 2026, l'aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio segnala alcune criticità a Roma. Astral Infomobilità ha diffuso le ultime notizie riguardanti la circolazione, fornendo dettagli sulle condizioni delle principali arterie e eventuali disagi in corso nella capitale. Il servizio, gestito dalla regione, si rivolge agli automobilisti e ai pendolari per aggiornarli sulle situazioni di traffico più recenti.

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