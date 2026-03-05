Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 5 marzo 2026, la rete di Astral Infomobilità ha aggiornato sulla situazione della viabilità a Roma e nel Lazio. La comunicazione fornisce dettagli sulle condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della regione. Il servizio si rivolge a chi si sposta quotidianamente, offrendo informazioni in tempo reale per facilitare la pianificazione degli spostamenti.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza Tuttavia permangono rallentamenti tra le uscite bufalotte Tiburtina procedendo in interna si rallenta ma per traffico tra Casilina e abbia in carreggiata esterna invece abbiamo code a tratti sempre per traffico dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est verso il centro ci spostiamo sulla A1 Roma Napoli è risolto l'incidente avvenuto al. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 16:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura incidente in A1 sulla direttrice in... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 10:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio risolto l'incidente su via Nettunense... Una selezione di notizie su Viabilità Roma Regione. Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 10 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-03-2026 ore 09 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-03-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta al ... romadailynews.it Regioni: assessora Lazio Rinaldi designata presidente di ItacaL'architetto Manuela Rinaldi, assessore ai Lavori pubblici, Politiche di Ricostruzione, Viabilità, Infrastrutture della Regione Lazio, ... agenzianova.com Bareggio, Rotatoria via Roma: lavori in corso Entrano nel vivo i lavori per la nuova rotatoria tra via Roma e la ex statale 11, un intervento realizzato per migliorare viabilità e sicurezza grazie al contributo di Regione Lombardia di 900.000€ anche a seguito di - facebook.com facebook