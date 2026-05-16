Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-05-2026 ore 08 | 40

Alle prime luci dell’alba di oggi, la rete viaria della regione Lazio è stata monitorata dagli operatori di Astral infomobilità, che hanno fornito aggiornamenti in tempo reale sullo stato delle strade e sui possibili disagi. La comunicazione, durata pochi minuti, ha annunciato l’avvio dei servizi di informazione per i cittadini, senza segnalare incidenti o chiusure significative. Le informazioni sono state diffuse attraverso i canali ufficiali, per garantire una comunicazione tempestiva e chiara a chi si sposta nelle zone coinvolte.

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