Playground Ponte Adriatico e Sant’Anna completati i lavori di messa in sicurezza

I lavori di messa in sicurezza nei playground del basket sotto il Ponte Adriatico e nel quartiere Sant’Anna a Bari sono stati completati. Le operazioni hanno riguardato gli spazi dedicati ai bambini e agli adolescenti, garantendo ora ambienti più sicuri per le attività all’aperto. Le strutture sono state rinnovate e messe in condizione di funzionare in modo adeguato.

Sono stati completati gli interventi di messa in sicurezza nei playground del basket situati sotto il Ponte Adriatico e nel quartiere Sant'Anna a Bari. A darne notizia è il consigliere comunale delegato allo Sport, Lorenzo Leonetti.I lavori hanno riguardato in particolare la sostituzione delle.