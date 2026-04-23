Lavori pubblici il ponte di via Galeno chiude al traffico per interventi di messa in sicurezza

Da oggi il ponte di via Galeno, che attraversa il canale immissario delle saline in località Terme, sarà chiuso al traffico veicolare e ciclo-pedonale. La chiusura si rende necessaria per permettere interventi di messa in sicurezza strutturale. La decisione riguarda sia la viabilità dei mezzi che quella dei pedoni e ciclisti che transitano nell’area. La chiusura rimarrà in vigore fino a completamento dei lavori.

Da oggi, il ponte di via Galeno, che attraversa il canale immissario delle saline, in località terme, verrà chiuso al traffico sia per la viabilità degli automezzi, sia per quella ciclo-pedonale. A seguito delle verifiche tecniche, spiega il Comune “il ponte necessita di lavori di ripristino e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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