Vetrina europea per il San Camillo Pelliccia dà lezione ai colleghi | Così si opera al ginocchio col robot

In un evento dedicato alla chirurgia europea, il centro sanitario ha mostrato come si utilizzi il robot per operare il ginocchio. Un chirurgo ha tenuto una dimostrazione, spiegando ai colleghi il metodo di intervento assistito dalla tecnologia robotica. Questa tecnica, già adottata in diverse strutture italiane, permette di eseguire operazioni al ginocchio con precisione e controllo. La presentazione ha attirato l’attenzione di professionisti e addetti ai lavori provenienti da diversi paesi europei.

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Operare il ginocchio con l’aiuto di un robot chirurgico: non è fantascienza, ma una realtà già presente in molte sale operatorie italiane. E tra i medici italiani riconosciuti come esperti di questa tecnica c’è anche il dottor Giovanni Pelliccia, ortopedico in servizio al "San Camillo" di Vittoria Apuana. Pelliccia, 40 anni, originario di Massa, è reduce da una prestigiosa esperienza a Monaco di Baviera che ha portato il suo nome e quello dell’ospedale fortemarmino sotto i riflettori europei. È stato scelto infatti come docente di un corso internazionale organizzato da "Smith+Nephew", tra le principali aziende nel settore dei dispositivi medici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vetrina europea per il "San Camillo". Pelliccia dà lezione ai colleghi: "Così si opera al ginocchio col robot" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Dybala si opera al ginocchio, una mazzata per la Roma: in clinica si è presentato anche TottiPaulo Dybala si sottoporrà oggi all’intervento in artroscopia che farà luce sul suo reale problema al ginocchio. Velletri: arriva il robot ROSA per le protesi al ginocchio? Punti chiave Come cambierà la precisione dell'intervento grazie alla pianificazione digitale? Chi coordinerà l'integrazione del robot nei... Vetrina europea per il San Camillo. Pelliccia dà lezione ai colleghi: Così si opera al ginocchio col robotOperare il ginocchio con l’aiuto di un robot chirurgico: non è fantascienza, ma una realtà già presente in molte sale operatorie italiane. E tra i medici italiani riconosciuti come esperti di questa t ... lanazione.it