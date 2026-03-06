Dybala si opera al ginocchio una mazzata per la Roma | in clinica si è presentato anche Totti
Paulo Dybala si è presentato questa mattina in clinica per sottoporsi a un intervento di artroscopia al ginocchio, necessario a chiarire il suo problema. La Roma ha comunicato che l’attaccante non sarà disponibile per le prossime partite. In quella stessa occasione, è stato visto anche l’ex calciatore e dirigente Totti. L’operazione si svolge sotto anestesia locale e durerà alcune ore.
Paulo Dybala si sottoporrà oggi all’intervento in artroscopia che farà luce sul suo reale problema al ginocchio. In clinica a Villa Stuart presente anche Francesco Totti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
