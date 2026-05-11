Velletri | arriva il robot ROSA per le protesi al ginocchio

A Velletri è stato introdotto un robot denominato ROSA destinato alle operazioni di protesi al ginocchio. La tecnologia permette una pianificazione digitale dell’intervento, con l’obiettivo di migliorare la precisione dell’operazione. La gestione dell’integrazione del robot nei protocolli chirurgici sarà affidata a uno staff specializzato, che coordinerà le procedure e garantirà l’applicazione delle nuove tecnologie in sala operatoria.

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? Punti chiave Come cambierà la precisione dell'intervento grazie alla pianificazione digitale?. Chi coordinerà l'integrazione del robot nei protocolli chirurgici di Velletri?. Quando arriverà la stessa tecnologia robotica presso l'ospedale di Frascati?. In che modo la nuova tecnologia influenzerà i tempi di attesa?.? In Breve Tecnologia estesa a breve all ospedale San Sebastiano di Frascati. Direttore Giovanni Profico coordina il potenziamento ortopedico della ASL Roma 6. Reparto di Velletri gestito dal dottor Di Vavo per nuovi protocolli. Obiettivo riduzione disparità territoriali tra i presidi della ASL Roma 6. L’ospedale Paolo Colombo di Velletri ha attivato il sistema robotico ROSA Knee System per la chirurgia protesica del ginocchio, segnando un passo tecnologico nella gestione ortopedica della ASL Roma 6.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Velletri: arriva il robot ROSA per le protesi al ginocchio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Protesi totale di ginocchio robot-assistita con il sistema Rosa: superata quota 100 interventiLa Struttura complessa di ortopedia e traumatologia dell’ospedale “San Leopoldo Mandic” di Merate ha eseguito il suo centesimo intervento di... Argomenti più discussi: Rivoluzione ortopedica a Velletri: arriva il robot ROSA per gli interventi al ginocchio (FOTO); Un robot all’Ospedale di Velletri: si chiama Rosa e sarà di supporto alla chirurgia ortopedica protesica del ginocchio.; Rosa Knee, il robot in sala operatoria attivo a Velletri; All’ospedale di Velletri arriva la chirurgia robotica per le protesi al ginocchio. Il sistema robotico ROSA Knee System viene utilizzato come supporto intraoperatorio negli interventi di protesi del ginocchio. Presto anche a Frascati #Frascati #Velletri #AltreNotizie #InPrimoPiano x.com Rivoluzione ortopedica a Velletri: arriva il robot ROSA per gli interventi al ginocchio (foto)L’ospedale Paolo Colombo di Velletri segna un punto di svolta nella sanità del territorio. Con l’attivazione del sistema robotico ROSA Knee System, la ASL Roma 6 introduce ufficialmente l’intelligenza ... msn.com