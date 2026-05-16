Vertenze Enel ed Eni | A Brindisi non si può più vivere nell’incertezza
Le tensioni tra le aziende energetiche e i lavoratori si sono intensificate nella città di Brindisi, dove le segreterie provinciali di tre principali sindacati hanno diffuso un comunicato condividendo l’urgenza di risolvere la situazione. Nei loro interventi, i rappresentanti hanno evidenziato come le condizioni attuali impediscano di vivere serenamente, sottolineando la difficoltà di convivenza con l’incertezza che perdura da tempo. La questione riguarda le vertenze legate alle aziende del settore dell’energia nella zona.
BRINDISI – “Non è più possibile continuare a vivere in una condizione di incertezza”. È uno dei passaggi centrali del comunicato diffuso dalle segreterie provinciali di Fim, Fiom e Uilm, rappresentate rispettivamente da Gianluca Volpe, Ciro Di Gioia e Maurizio Flore, sulla situazione industriale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Sullo stesso argomento
Uilm, Maurizio Flore: “Eni, Enel e Ia, il futuro industriale di Brindisi si gioca ora”BARI – Il congresso provinciale le della Uilm di Bari alla presenza del presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, è stata l'occasione per la...
Leggi anche: Le nomine del governo: conferme per Enel ed Eni, per Leonardo si cambia. Nei Cda tre pugliesi: chi sono
Decarbonizzazione, niente terreni per gli investimenti. Il sindaco di Brindisi: Enel ed Eni devono contribuireI terreni per gli investimenti nell'ambito della decarbonizzazione della centrale Enel Federico II non sono sufficienti? E allora il sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna chiama in causa Eni ed ... quotidianodipuglia.it
Enel ed Eni, addio alle reti anticipatoEnel e Snam Rete Gas dovranno separarsi dalla società proprietarie delle reti, Terna e Snam Rete Gas, prima del previsto; anche se potranno mantenere una quota del 15%, e non del 10%, nel capitale ... milanofinanza.it