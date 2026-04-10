Il governo ha completato il processo di nomine nelle società pubbliche, con conferme per i rappresentanti di Enel ed Eni. Per Leonardo, invece, ci sono stati cambiamenti nel consiglio di amministrazione. Tre dei nuovi membri provengono dalla regione Puglia. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha presentato le liste ufficiali per il rinnovo degli organi sociali di queste aziende. La procedura riguarda le società partecipate dallo Stato.

Il governo Meloni chiude la partita delle nomine nelle società partecipate. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo: c'è l'accordo sui top manager e sui Consigli d'amministrazione dei grandi player pubblici per il prossimo triennio. Si completa così il mosaico, dopo le conferme della scorsa settimana per i vertici di Poste italiane. L'ultimo valzer di nomi blinda in blocco presidente e amministratore delegato di Enel, rispettivamente Paolo Scaroni e Flavio Cattaneo. Ricambio invece alla guida di Leonardo ed Enav e nuovo presidente per Eni. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Le nomine del governo: conferme per Enel ed Eni, per Leonardo si cambia. Nei Cda tre pugliesi: chi sono

Nomine delle partecipate, i nuovi cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elencoRoma, 9 aprile 2026 – Il governo ha sciolto la riserva depositando le liste per il rinnovo degli organi sociali di Enel, Enav, Eni e Leonardo.

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La proposta di legge per i cda delle aziende regionali: «Solo il 10% degli incaricati ha meno di 40 anni nei luoghi dove si decide il futuro dei territori». Apertura del Pd - facebook.com facebook

Alessandro Monteduro nominato nel cda di Enel. Credo sia la prima volta che il capo di gabinetto del sottosegretario con delega all’intelligence viene nominato dal governo nel cda di una partecipata. x.com