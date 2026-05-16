Verstappen sfida la Nordschleife | 4° posto in griglia alla 24h

Durante la 24 ore sulla Nordschleife, Verstappen si è qualificato in quarta posizione in griglia. La gara si svolge su un circuito caratterizzato da condizioni di nebbia, che potrebbero influenzare la guida. L’olandese avrà a fianco alcuni compagni di squadra che parteciperanno alla competizione per supportarlo nel tentativo di raggiungere il podio. La partenza è prevista con condizioni di visibilità ridotte, mentre la strategia di gara e la gestione delle condizioni climatiche saranno decisive.

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? Domande chiave Come farà Verstappen a gestire la nebbia sulla Nordschleife?. Chi sono i compagni di squadra che aiuteranno l'olandese al podio?. Perché la presenza di Max sta cambiando il paddock della 24h?. Quali strategie userà il team per battere Lamborghini e Audi?.? In Breve Verstappen ha effettuato cinque test sulla Nordschleife tra il GP di Miami e quello canadese.. Daniel Juncadella ha posizionato la Mercedes al quarto posto dopo la sessione TQ2.. I piloti Lucas Auer e Jules Gounon completano il team Verstappen Racing.. La griglia di partenza include 161 iscritti tra cui Kevin Estre e Timo Glock.. Max Verstappen si prepara alla sfida della 24 Ore del Nürburgring dopo aver conquistato la quarta posizione sulla griglia di partenza durante le qualifiche di venerdì. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Verstappen sfida la Nordschleife: 4° posto in griglia alla 24h ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Max Verstappen Flying Around the Nordschleife | NLS2 Highlights Sullo stesso argomento 24h Nürburgring, Verstappen pronto alla vera sfida nell’Inferno VerdeFinalmente è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, i due giorni della 24h del Nürburgring. Verstappen all’assalto dell’Inferno Verde: la sfida per le 24hMax Verstappen si prepara a sfidare le asperità dell’Inferno Verde nel corso di questo fine settimana, impegnato nelle ADAC 24h Nürburgring... Max Verstappen, campione F1, affronta una nuova epica sfida! Il campione F1 Max Verstappen debutta alla 24 Ore del Nürburgring, affrontando una sfida unica nel motorsport. Con il Mercedes-AMG Team Verstappen Racing, gareggerà sul Nordschleife dal x.com Martin Brundle avverte che la Red Bull deve affrontare la sfida di trattenere Max Verstappen reddit Al Nurburgring Nordschleife oggi si lotta per la pole position: guida alle tre sessioni a eliminazione, Verstappen protagonista24h del Nürburgring 2026, oggi le qualifiche ufficiali: Max Verstappen e il suo team già impegnati nelle prime sessioni. Il format e le dirette live ... motorbox.com Le dirette ufficiali delle sessioni ufficiali dove si lotta per la pole position della 24 Ore sul circuito del NordschleifeSegui in diretta video lo streaming delle qualifiche decisive per la pole alla 24h del Nurburgring 2026, con Max Verstappen su Mercedes ... formulapassion.it