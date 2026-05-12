Si apre un appuntamento che richiama appassionati da tutto il mondo, con due giornate di gara nella celebre pista del Nürburgring. La 24 ore rappresenta uno degli eventi più impegnativi del calendario motoristico, mettendo alla prova sia le vetture che i piloti. Tra i concorrenti c’è anche un noto pilota che si prepara a affrontare questa lunga sfida, considerata tra le più dure nel panorama delle corse endurance.

Finalmente è arrivato uno dei fine settimana più attesi della stagione agonistica, i due giorni della 24h del Nürburgring. Il leggendario Nordschleife si prepara per accogliere tifosi da tutto il mondo per l’evento più significativo dell’anno, una delle grandi classiche delle ruote coperte che quest’anno come ampiamente annunciato vedrà anche Max Verstappen. L’olandese sarà regolarmente al volante della Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing nella classe regina in compagnia dei piloti ufficiali del marchio di Stoccarda Lucas Auer, Daniel Juncadella e Jules Gounon. Per il pilota di F1 sarà di fatto la sesta apparizione nell’entry list di un evento nell’Inferno Verde.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - 24h Nürburgring, Verstappen pronto alla vera sfida nell’Inferno Verde

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