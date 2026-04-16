Verstappen all’assalto dell’Inferno Verde | la sfida per le 24h
Max Verstappen si appresta a partecipare alle qualifiche delle 24 ore del Nürburgring, una delle gare più impegnative del motorsport. L’olandese, noto per la sua velocità in Formula 1, affronta questa sfida su un circuito famoso per le sue curve estreme e le condizioni imprevedibili. La competizione si svolge nel fine settimana e vede coinvolti diversi piloti provenienti da vari campionati.
Max Verstappen si prepara a sfidare le asperità dell’Inferno Verde nel corso di questo fine settimana, impegnato nelle ADAC 24h Nürburgring Qualifiers. Le due competizioni da quattro ore rappresentano l’ultimo banco di prova fondamentale per i piloti che puntano alla prestigiosa corsa endurance prevista per il prossimo mese sul leggendario tracciato tedesco. L’olandese, che ha già preso dimestichezza con la Mercedes AMG GT3 EVO numero 3 del Team Winward Racing durante la seconda tappa della Nürburgring Endurance Series, scenderà in pista al fianco dell’austriaco Lucas Auer. Questa configurazione tecnica e di squadra si distingue rispetto alle precedenti apparizioni del pilota, segnando un momento di preparazione specifica per le dinamiche del circuito teutonico.🔗 Leggi su Ameve.eu
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