Messina Noi Moderati rimanda l’incontro con Dell’Utri e Romano

A Messina, il movimento Noi Moderati ha deciso di rinviare l'incontro previsto con i rappresentanti politici Dell’Utri e Romano. La decisione è arrivata poco prima dell’appuntamento, senza ulteriori dettagli ufficiali sui motivi dello slittamento. Non saranno presenti all’evento alcuni dei vertici nazionali del movimento, che avevano confermato la partecipazione. La data del nuovo incontro non è stata ancora comunicata.

? Cosa scoprirai Perché i programmi della sede elettorale sono stati stravolti all'ultimo momento?. Chi sono i vertici nazionali che non potranno presenziare all'evento?. Come influirà questo vuoto temporale sulla campagna elettorale messinese?. Quando verrà comunicata la nuova data per la presentazione dei candidati?.? In Breve Partecipanti attesi Dell'Utri, Romano e il segretario provinciale Roberto Corona.. Sede dell'evento presso il comitato elettorale di Marcello Scurria a Messina.. Rinvio causa stravolgimento programmi della struttura elettorale locale.. Impatto sulla mobilitazione di famiglie e commercianti del borgo messinese.. La conferenza stampa di Noi Moderati prevista per domani alle 17 presso il comitato elettorale di Marcello Scurria a Messina è stata ufficialmente rimandata a una data ancora da definire.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, Noi Moderati rimanda l’incontro con Dell’Utri e Romano Notizie correlate Referendum giustizia, l'onorevole Renata Polverini ad Arezzo per l'incontro pubblico di Noi ModeratiLa sezione provinciale di Noi Moderati organizza per sabato 14 marzo alle ore 10, presso l’Hotel Minerva, un incontro pubblico dedicato al referendum... Elezioni a Salerno, Casciello (Noi Moderati): "Appoggio a Marenghi, Forza Italia ritrovi ragioni dell'unità"“Noi Moderati, come deciso nella riunione al tavolo regionale, convergerà a Salerno sulla proposta avanzata da Fratelli d’Italia e quindi sosterrà... Panoramica sull’argomento Elezioni Comunali Messina, rinviato l’evento di Noi Moderati con Romano e Dell’UtriRinviata a data da destinarsi la conferenza stampa per la presentazione della lista di Noi Moderati per il Consiglio Comunale che si doveva tenere domani alle ore 17 presso il comitato elettorale di M ... strettoweb.com Elezioni Comunali Messina, evento di Noi Moderati con Romano e Dell’UtriDomenica 3 maggio 2026 alle ore 17:00, a Messina presso il Comitato elettorale del candidato sindaco Marcello Scurria di via Tommaso Cannizzaro, ex bar Select, si terrà una conferenza stampa per la pr ... strettoweb.com