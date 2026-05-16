Il Milan si prepara alla trasferta contro il Genoa con un focus particolare, mentre l'allenatore Allegri motiva la squadra e si concentra sulla qualificazione alla Champions League. La partita rappresenta anche l'ultima occasione per il tecnico per affrontare una trasferta con i rossoneri prima di eventuali cambiamenti. La squadra si concentra esclusivamente sulla sfida, senza lasciarsi influenzare da altri fattori esterni, e lavora per mantenere il ritmo in campionato.

Giornata importantissima per il Milan: domani i rossoneri si giocano una grande fetta di futuro contro il Genoa. Serve vincere contro il Grifone e contro il Cagliari per centrare la qualificazione in Champions League. Come scrive 'Il Corriere dello Sport', Massimiliano Allegri sta provando a preparare la squadra per la delicatissima trasferta: allenamento al mattino, conferenza stampa alle 15 di oggi e poi partenza verso Genova nel pomeriggio. Non è una situazione facile visto quanto sta accadendo fuori dal campo: le parole di Cardinale, voci di rivoluzione futura. Il lavoro di Allegri è stato più complicato del solito. L'allenatore livornese ha ricordato alla squadra che le voci fuori contano relativamente: il compito del Milan in campo è conquistare l'obiettivo Champions League a prescindere da tutto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Niente caos esterno: Allegri carica il suo Milan verso il Genoa. Un solo obiettivo

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