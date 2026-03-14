Verso Lazio-Milan Allegri sul rendimento di Pulisic | Un attaccante deve fare gol

In vista della partita tra Lazio e Milan, l’allenatore dei rossoneri ha commentato le recenti prestazioni di Christian Pulisic, sottolineando che un attaccante deve segnare gol. Allegri ha parlato del ruolo dell’americano e delle aspettative legate alla sua presenza in squadra. Il tecnico ha anche evidenziato l’importanza di trovare continuità nei risultati e nelle prestazioni dei giocatori offensivi.

Manca sempre meno a Lazio-Milan, match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 20252026, in programma domani sera (15 marzo) alle 20:45. I rossoneri hanno bisogno dei tre punti per rimanere col fiato sul collo dell'Inter, mentre la squadra di Sarri proverà a dare continuità alla vittoria contro il Sassuolo, ottenuta nell'ultimo turno grazie alle reti di Marusic e Daniel Maldini. Uno dei temi che sta tenendo banco nelle ultime settimane in casa Milan è il rendimento di Christian Pulisic. L'attaccante statunitense, dopo un inizio di stagione brillante, è ancora fermo a zero gol nel 2026. Massimiliano Allegri ne ha parlato nella conferenza stampa della vigilia: queste le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verso Lazio-Milan, Allegri sul rendimento di Pulisic: “Un attaccante deve fare gol” Articoli correlati Milan a Pisa per l’ultima chiamata scudetto: torna Leao, ma Allegri deve rinunciare a PulisicIl treno scudetto non aspetta e per il Milan di Massimiliano Allegri la trasferta di venerdì a Pisa assume i contorni di un vero e proprio dentro o... Cremonese-Milan, Allegri lancia Pulisic: “Magari domani torna al gol”Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa prima di Cremonese-Milan: "A marzo ci siamo arrivati, anche discretamente bene. Contenuti e approfondimenti su Verso Lazio Milan Allegri sul... Temi più discussi: Conferenza Stampa Allegri in Diretta Streaming | DAZN IT; Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Milan, verso il derby: Nkunku scalpita e insidia Pulisic. Out Gabbia, c'è De Winter; Verso Lazio-Milan, rossoneri male senza Rabiot: le statistiche preoccupano Allegri. Milan | Bartesaghi, Leao, Pulisic e il sostituto di Rabiot: le novità verso la LazioLazio Milan – Ultimi preparativi in corso per il Milan verso il big match della 29^ giornata in casa della Lazio. Mister Allegri pare abbia sciolto quasi tutti i dubbi di formazione. Dopo la prestazio ... fantamaster.it Milan, Allegri verso la Lazio: Gara complicata. Dovremo stare attenti a...Alla vigilia dal match dell'Olimpico tra Lazio e Milan, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa per rispondere alle domande dei ... lalaziosiamonoi.it ’ Ecco le probabili scelte di Massimiliano Allegri per Lazio-Milan: verso la conferma Estupinan a sinistra, così come la coppia Pulisic-Leao in attacco Siete d’accordo con queste decisioni #LazioMilan #milanpress x.com Verso Roma per sognare la rimonta! Jashari titolare a centrocampo! https://www.milannews24.com/lazio-milan-allegri-formazioni-rabiot-jashari/ #Milan #LazioMilan #SerieA #SempreMilan - facebook.com facebook