Verso Genoa-Milan probabili formazioni | torna Tomori Allegri si gioca la Champions

Il Milan si prepara ad affrontare il Genoa in una partita decisiva per la qualificazione alla Champions League. La formazione rossonera potrebbe tornare in campo con Tomori, che ha recuperato dall'infortunio. L'allenatore della squadra di Torino, invece, ha inserito la partita tra le più importanti della stagione e ha scelto la formazione con cui affrontare i rossoneri. La gara si gioca in un contesto di grande tensione e aspettative, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Dopo la brutta sconfitta contro l'Atalanta, in Casa Milan ci si aspetta una bella risposta. I rossoneri di Massimiliano Allegri, per centrare la qualificazione in Champions League, hanno bisogno di 6 punti, vale a dire ben 2 vittorie su 2. A sole due giornate dalla fine del campionato, tutto è ancora in bilico, e i sogni europei del Milan possono frantumarsi. Già contro il Genoa, nel match in programma domenica mattina alle ore 12:00, servirà una vittoria. Ma quali possono essere le probabili formazioni? Andiamo a vedere le possibili scelte di De Rossi e Allegri! Ultima gara casalinga per Daniele e Rossi ed il suo Genoa e penultima gara per Malinovskyi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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