Verona due scontri con i monopattini | due ragazzi feriti

A Verona, due incidenti coinvolgenti monopattini hanno provocato il ferimento di due ragazzi. La polizia ha annunciato controlli più severi per verificare il rispetto delle norme di sicurezza e la presenza delle targhette obbligatorie. Domani, saranno applicate sanzioni a chi non ha ancora regolarizzato il proprio mezzo, con multe previste per coloro che circolano senza le adeguate autorizzazioni. La situazione solleva domande sulle misure adottate per proteggere i giovani in strada.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi controlli la sicurezza dei ragazzi in strada?. Quali sanzioni scatteranno domani per chi non ha ancora la targa?. Perché le telecamere sono fondamentali per stabilire le responsabilità degli incidenti?. Quante multe emetterà la polizia locale dopo l'entrata in vigore?.? In Breve Scontro via Galtarossa coinvolge due quindicenni e una Citroen C4 prima di mezzogiorno.. Investimento in via Torbido a Porta Vescovo coinvolge una Ford e un monopattinista.. Obbligo targa per monopattini elettrici con sanzioni tra 100 e 400 euro da domenica 17.. ANCI segnala 50 mila contrassegni emessi su tutto il territorio nazionale fino a giovedì 14. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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