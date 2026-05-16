Verissimo Maradona Jr confessa di aver pensato al suicidio Poi si scaglia contro la ex moglie

Durante un’intervista a Verissimo, Diego Armando Maradona Junior ha raccontato un periodo difficile della sua vita, confessando di aver pensato al suicidio. Ha anche parlato della sua ex moglie, con parole dure, e ha ribadito il desiderio di ottenere giustizia per suo padre. Il racconto si è protratto per tutta la puntata, rivelando un quadro di sofferenza e tensione che coinvolge aspetti personali e familiari. La testimonianza si inserisce in un quadro di emozioni forti legate alla figura del calciatore scomparso.

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