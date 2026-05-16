Verissimo Maradona Jr confessa di aver pensato al suicidio Poi si scaglia contro la ex moglie
Durante un’intervista a Verissimo, Diego Armando Maradona Junior ha raccontato un periodo difficile della sua vita, confessando di aver pensato al suicidio. Ha anche parlato della sua ex moglie, con parole dure, e ha ribadito il desiderio di ottenere giustizia per suo padre. Il racconto si è protratto per tutta la puntata, rivelando un quadro di sofferenza e tensione che coinvolge aspetti personali e familiari. La testimonianza si inserisce in un quadro di emozioni forti legate alla figura del calciatore scomparso.
Un racconto lunghissimo, fatto di dolore, quello di Diego Armando Maradona Junior a Verissimo, che afferma ancora di voler giustizia per suo padre Diego. Il campione planetario di calcio, stella dell’Argentina e del Napoli, è morto il 25 novembre 2020 in circostanze mai chiarite e – a detta dei cinque figli – per manifesta negligenza dei medici. Una battaglia senza fine, quella per la verità, che il “figlio italiano” non intende lasciar cadere ma che v uole portare avanti fino alla fine. Poi c’è la sua, di vita, segnata da un divorzio turbolento dalla moglie Nunzia che oggi cerca di rispettare ma che attacca per le dichiarazioni degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Dilei.it
Sullo stesso argomento
Piacenza. Hako Vitanov chiama il 112 e confessa l’omicidio della moglie Milena Vitanova poi tenta il suicidioUn dramma familiare si è consumato nel primo pomeriggio di oggi a Piacenza, in via Giulio Pastore, nella prima periferia della città.
Leggi anche: Lucia Ilardo si scaglia contro Renato Biancardi al GF: prima la bacia e poi la porta in nomination
Verissimo, Diego Armando Maradona Jr confessa: Mio padre è morto per negligenza dei medici, tutta la veritàVerissimo, ospite oggi 16 maggio, Diego Armando Maradona Jr svela tutta la verità sulla morte del padre, le sue parole ... mondotv24.it
Diego Armando Maradona jr a Verissimo, la dura verità del figlio del grande campioneIl figlio di Diego Armando Maradona a Verissimo oggi 16 maggio 2026, la lotta con i suoi fratelli per dare giustizia al grande calciatore ... ultimenotizieflash.com