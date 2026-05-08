Nel primo pomeriggio di oggi a Piacenza, in via Giulio Pastore, si è verificato un episodio che ha coinvolto una coppia. Un uomo ha chiamato il 112, confessando di aver ucciso la moglie, e successivamente ha tentato di togliersi la vita. La polizia è intervenuta sul luogo, dove si sono svolti i rilievi e le operazioni di soccorso. La vicenda riguarda un dramma familiare avvenuto nella periferia della città.

Un dramma familiare si è consumato nel primo pomeriggio di oggi a Piacenza, in via Giulio Pastore, nella prima periferia della città. La vittima è Milena Vitanova, 55 anni, di nazionalità macedone, trovata senza vita all’interno del suo appartamento con evidenti segni di violenza. Secondo quanto ricostruito, il marito della donna, Hako Vitanov, avrebbe contattato il numero di emergenza 112 confessando di aver ucciso la moglie. L’allarme ha fatto scattare un’immediata mobilitazione dei soccorsi: sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e personale sanitario del 118. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul luogo del delitto, l’intero stabile è stato immediatamente isolato per consentire le operazioni in sicurezza.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Piacenza. Hako Vitanov chiama il 112 e confessa l’omicidio della moglie Milena Vitanova poi tenta il suicidio

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