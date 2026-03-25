Lucia Ilardo si scaglia contro Renato Biancardi al GF | prima la bacia e poi la porta in nomination

Da fanpage.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte si sono verificati toni accesi tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi all’interno della casa del Grande Fratello. Recentemente, i due hanno avuto un momento di intimità con un bacio, ma successivamente l’influencer ha deciso di inserirlo nella lista delle nomination. La situazione ha generato tensione tra i concorrenti, portando a un confronto diretto.

Scontro acceso nella notte tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi. I due sono stati protagonisti di un bacio appassionato nei giorni scorsi, ma non è bastato per impedire all'influencer di nominare l'ex Temptation Island. La gieffina, infatti, lo ha affrontato duramente chiedendo spiegazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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