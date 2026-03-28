Sabato 28 marzo alle 16:30 torna l’appuntamento con Verissimo, condotto da Silvia. In questa puntata saranno ospiti Valeria Mazza e alcuni concorrenti del talent show Amici. La trasmissione prevede interviste e approfondimenti su personaggi del mondo dello spettacolo e in studio saranno presenti anche alcuni partecipanti di programmi televisivi.

Torna sabato 28 marzo alle 16:30 il consueto appuntamento con Verissimo. Nel talk show di Silvia Toffanin volti celebri del piccolo schermo, star delle passerelle e sportivi condivideranno le proprie storie: nella puntata di oggi, spazio a Valeria Mazza, ai primi eliminati del talent Amici a alla neomamma Mercedesz Henger. Verissimo, in studio arriva Valeria Mazza. Un ospite internazionale inaugurerà la sessione di interviste di Verissimo del 28 marzo: parliamo dell’ex top model argentina Valeria Mazza. L’indossatrice, tra le più popolari e pagate al mondo negli Anni ’90, oggi ha intrapreso con successo la carriera di conduttrice televisiva. Inoltre, Valeria è stata tra le protagoniste delle scorse Olimpiadi Invernali di Milano Cortina: suo figlio Tiziano Gravier ha rappresentato l’Argentina nelle gare di Super G. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Verissimo del 28 marzo, arrivano Valeria Mazza e i concorrenti di Amici

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