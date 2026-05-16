Vergogna al Maggiore Tombe sporche di guano

Un visitatore ha segnalato di aver trovato la tomba di sua moglie coperta di guano e sporcizia, dopo aver portato dei fiori e averla trovata sporca. Ha descritto come volatili e detriti siano presenti in modo diffuso nel luogo di sepoltura. La situazione è stata riferita al cimitero del Maggiore, dove si sono verificati episodi di abbandono e degrado delle tombe. La mancanza di pulizia e il presenza di volatili sono stati segnalati come problemi evidenti durante le visite.

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