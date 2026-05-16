Vergogna al Maggiore Tombe sporche di guano

Da ilgiorno.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un visitatore ha segnalato di aver trovato la tomba di sua moglie coperta di guano e sporcizia, dopo aver portato dei fiori e averla trovata sporca. Ha descritto come volatili e detriti siano presenti in modo diffuso nel luogo di sepoltura. La situazione è stata riferita al cimitero del Maggiore, dove si sono verificati episodi di abbandono e degrado delle tombe. La mancanza di pulizia e il presenza di volatili sono stati segnalati come problemi evidenti durante le visite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Non ho parole: sono stato sulla tomba di mia moglie e l’ho trovata sporcata dai piccioni"; "Ho portato dei fiori e li ho trovati lordati"; "Ci sono volatili e sporcizia dappertutto". Solo alcuni dei commenti desolati di chi va al cimitero maggiore a trovare i propri cari e si imbatte in un posto per nulla idoneo ad accogliere chi ci si deve recare con la morte nel cuore per far visita a chi se n’è andato per sempre. E in più, spesso e malvolentieri, sono proprio i fedeli a dover continuamente ripulire le tembe dei loro cari. Un vero supplizio. Aumentano i piccioni, aumenta la sporcizia e aumentano anche le lamentele dei frequentatori del cimitero maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

vergogna al maggiore tombe sporche di guano
© Ilgiorno.it - Vergogna al Maggiore. Tombe sporche di guano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

“Sono stata vittima di molestie. L’idea è quella di rovesciare la vergogna, non dobbiamo essere noi ad avere vergogna”: lo confessa Jasmine TrincaJasmine Trinca è al cinema con il nuovo film “Gli occhi degli altri”, insieme a Filippo Timi.

Profanate le tombe al cimitero GrignanoGiornata di stupore e, allo stesso tempo, di dolore per i familiari dei defunti sepolti nel cimitero di Grignano.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web