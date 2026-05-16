Vergogna al Maggiore Tombe sporche di guano
Un visitatore ha segnalato di aver trovato la tomba di sua moglie coperta di guano e sporcizia, dopo aver portato dei fiori e averla trovata sporca. Ha descritto come volatili e detriti siano presenti in modo diffuso nel luogo di sepoltura. La situazione è stata riferita al cimitero del Maggiore, dove si sono verificati episodi di abbandono e degrado delle tombe. La mancanza di pulizia e il presenza di volatili sono stati segnalati come problemi evidenti durante le visite.
"Non ho parole: sono stato sulla tomba di mia moglie e l’ho trovata sporcata dai piccioni"; "Ho portato dei fiori e li ho trovati lordati"; "Ci sono volatili e sporcizia dappertutto". Solo alcuni dei commenti desolati di chi va al cimitero maggiore a trovare i propri cari e si imbatte in un posto per nulla idoneo ad accogliere chi ci si deve recare con la morte nel cuore per far visita a chi se n’è andato per sempre. E in più, spesso e malvolentieri, sono proprio i fedeli a dover continuamente ripulire le tembe dei loro cari. Un vero supplizio. Aumentano i piccioni, aumenta la sporcizia e aumentano anche le lamentele dei frequentatori del cimitero maggiore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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