profanate le tombe al cimitero grignano

Oggi al cimitero di Grignano sono state trovate tombe profanate. La scoperta ha provocato sgomento tra i familiari dei defunti, che si sono recati sul posto per verificare quanto accaduto. La polizia ha avviato le indagini per accertare le responsabilità e raccogliere eventuali prove. La situazione ha portato a un clima di preoccupazione tra i visitatori del cimitero.

Giornata di stupore e, allo stesso tempo, di dolore per i familiari dei defunti sepolti nel cimitero di Grignano. Ieri mattina, sono state rinvenute numerose statuette di santi, angeli e della Madonna distrutte, con i resti disseminati in tutta l’area cimiteriale. Ma l’autore, o gli autori, di questo gesto sacrilego non si sono limitati a ciò: hanno rimosso dalle tombe i rosari che i familiari lasciano ai propri cari, spezzandoli completamente. "Qualche ora fa sono intervenute le forze dell’ordine. Il cimitero era in condizioni pietose: tutti i rosari erano a terra rotti, così come le statuette – spiega la signora Claudia, visibilmente provata – Una cosa del genere non si era mai vista; hanno persino staccato la testa a una statuetta della Madonna". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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