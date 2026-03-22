Sono stata vittima di molestie L’idea è quella di rovesciare la vergogna non dobbiamo essere noi ad avere vergogna | lo confessa Jasmine Trinca

Da ilfattoquotidiano.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attrice Jasmine Trinca ha partecipato a una trasmissione televisiva per parlare di un’esperienza personale di molestie. Durante l’intervista, ha affermato di essere stata vittima di abusi e di voler cambiare la percezione della vergogna legata a questi episodi. Nel frattempo, è al cinema con il film “Gli occhi degli altri”, in compagnia di Filippo Timi, e ha condiviso alcuni passaggi della sua vita recente.

Jasmine Trinca è al cinema con il nuovo film “Gli occhi degli altri”, insieme a Filippo Timi. Per l’occasione l’attrice è stata ospite ieri, 21 marzo, a “ Verissimo ” e ha raccontato di aver passato dei momenti difficili in passato. “Ho subito molestie – ha svelato a Silvia Toffanin -. Le ho subite come le hanno subite molte mie amiche e sorelle. Ho incontrato persone che, se le incontrassi adesso, saprei reagire in un altro modo. Però va bene quello che è stato e come sono stata. Non bisogna avere un giudizio. L’idea è quella di rovesciare la vergogna, non dobbiamo essere noi ad avere vergogna”. L’attrice è da sempre in prima fila contro la violenza sulle donne: “Ci tengo perché mi ricordo quando pensavo di non potere dare voce in questo senso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata vittima di molestie. L’idea è quella di rovesciare la vergogna, non dobbiamo essere noi ad avere vergogna”: lo confessa Jasmine Trinca

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