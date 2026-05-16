Vergiate celebra il 2 giugno | tra battesimo civico motori e musica

Il 2 giugno a Vergiate si svolgeranno diverse iniziative in piazza Baj per celebrare la festa della Repubblica. I nuovi diciottenni parteciperanno a un battesimo civico, mentre sarà possibile ascoltare musica dal vivo e assistere a esibizioni di motori. Durante la giornata, ci sarà anche la possibilità di gustare una costina benefica preparata dalla Compagnia dei Mai, con punti di ristoro all’interno dell’area centrale. L’evento coinvolgerà residenti e visitatori in un programma ricco di attività e intrattenimento.

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? Punti chiave Cosa accadrà in Piazza Baj per i nuovi diciottenni?. Dove si potrà assaggiare la costina benefica della Compagnia dei Mai?. Quali motori esporranno in Piazza Baj insieme alla mostra d'arte?. Chi suonerà i successi degli 883 per chiudere la serata?.? In Breve Ore 10:00 colazione neo-diciottenni e ore 11:00 Battesimo Civico in Piazza Enrico Baj.. Ricavi stand costine in Largo Lazzari destinati al Fondo Famiglia-Lavoro locale.. Mostra Il Circo nell'Arte presso Sala Civica Marchetti e motori in Piazza Baj.. Musica tributo 883 con Lo Strano Percorso e liscio con Graziano e Lucia.. Martedì 2 giugno, Vergiate trasformerà il proprio centro in un palcoscenico all’aperto con una serie di eventi per celebrare la Festa della. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vergiate celebra il 2 giugno: tra battesimo civico, motori e musica ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sava celebra i neo diciottenni con il “Battesimo Civico”: Costituzione e legalità al centro dell’iniziativaTarantini Time QuotidianoSi rinnova a Sava l’appuntamento con il “Battesimo Civico”, l’iniziativa dedicata ai nuovi diciottenni della comunità e... Battesimo civico a Brindisi: i neo-diciottenni incontrano la CostituzioneBRINDISI - La Costituzione consegna ai giovani il patrimonio più alto della vita democratica italiana, richiamandoli ai valori della dignità, della...