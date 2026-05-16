Verdetto in linea con le attese | Standard & Poor’s | rating Italia confermato a BBB + con outlook positivo

L'agenzia di valutazione finanziaria ha confermato il rating sovrano dell'Italia a BBB+ e ha mantenuto l'outlook positivo. La decisione segue il recente miglioramento dell'outlook annunciato a gennaio e si allinea alle aspettative del mercato. La conferma del rating indica che la valutazione dello Stato resta stabile, mentre il giudizio positivo suggerisce una prospettiva favorevole per il futuro. La notizia è stata comunicata ufficialmente dall'agenzia senza modifiche al punteggio assegnato.

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MILANO – S&P Global Ratings ha confermato il rating sovrano dell’Italia a BBB+ con outlook positivo, in linea con le attese del mercato dopo il miglioramento dell’outlook deciso dall’agenzia a gennaio. Tra gli analisti prevaleva l’aspettativa di una conferma del giudizio, con l’orientamento di S&P a monitorare nei prossimi trimestri l’evoluzione della crescita economica e del percorso di riduzione del deficit primadi eventuali ulteriori mosse sul merito di credito italiano. Anche BBVA, in precedenti report sul debito italiano, aveva indicato come il miglioramento dei conti pubblici fosse compensato da prospettive di crescita ancora moderate.... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Verdetto in linea con le attese: Standard & Poor’s: rating Italia confermato a BBB + con outlook positivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La face cachée de Nabilla : 10 ans de succès, prison & scandales ! Sullo stesso argomento S&P conferma rating Italia: BBB+ con outlook positivoL’agenzia Standard & Poor’s conferma il rating del debito pubblico italiano a BBB+ con outlook positivo. S&P conferma il rating Italia: BBB+ con outlook positivoL’agenzia Standard & Poor’s conferma il rating del debito pubblico italiano a BBB+ con outlook positivo. S&P: conferma rating Italia, verdetto in linea con atteseUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it [Romano] La partenza di Igli Tare da Milano sarà confermata alla fine della stagione; la decisione di Gerry Cardinale è stata presa. I colloqui sul futuro del Milan continuano, con Tare pronto a lasciare il progetto rossonero quest'estate. reddit Rating Italia, mercati in attesa del verdetto di S&POggi, venerdì 15 maggio, a mercati chiusi, l’agenzia S&P Global Ratings pubblicherà il nuovo giudizio sul debito sovrano italiano. Cosa aspettarsi Oggi, venerdì 15 maggio, a mercati chiusi, l’agenzia ... wallstreetitalia.com Delitto di Garlasco, Alberto Stasi passa la prima notte fuori da carcereDopo quasi vent’anni, la vicenda giudiziaria più controversa della cronaca italiana torna a muoversi su un crinale strettissimo. TommasoChirone-lavoce.it-10 Maggio 2026 - 15:05Alberto Sta x.com